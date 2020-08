Allo Stadio San Siro, la 38ª giornata di Serie A 2019/20 tra Milan e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio “San Siro”, Milan e Cagliari si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2019/20.

Sintesi Milan Cagliari 1-0 MOVIOLA

1′ Occasione per il Milan – Calabria servito da Castillejo sulla destra, il suo cross è intercettato da Mattiello che anticipa Theo Hernandez sul secondo palo

3′ Occasione per Theo Hernandez – Conclusione di spalla del terzino sinistro rossonero sugli sviluppi di un corner, la palla termina fuori

6′ Occasione per Simeone – Conclusione di prima intenzione del Cholito, Kjaer devia in corner

8′ Occasione per Ibrahimovic – Cross morbido di Calhanoglu per Ibra, ma Cragno è bravo ad anticiparlo in uscita

11′ Gol del Milan – Giocata di Rafael Leao che si inserisce su assist di Calhanoglu e conclude da posizione defilata, la palla colpisce il palo e rimpalla su Klavan che insacca nella propria porta.

16′ Tiro di Castillejo – Conclusione di prima intenzione dello spagnolo su cross di Leao, Cragno blocca centralmente

22′ Tiro di Ibra – Splendido cross di Castillejo che pesca sul secondo palo Zlatan Ibrahimovic, il suo tiro è respinto da Cragno

23′ Traversa di Leao – Cross di Calabria e sforbiciata splendida di Rafael Leao che colpisce in pieno la traversa

Milan Cagliari 1-0: risultato e tabellino

RETE: 11′ Aut. Klavan

AC MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Kessie, Bennacer; Castillejo, Çalhanoğlu, Leão; Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma; Duarte, Laxalt; Biglia, Bonaventura, Brescianini, Paquetá, Saelemaekers, Torrasi; Colombo, Maldini. Allenatore: Pioli

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Klavan; Mattiello, Faragò, Nandez, Ionita, Lykogiannis; Pereiro, Simeone. A disposizione: Rafael, Ciocci; Carboni, Pisacane; Birsa, Delpupo, Ladinetti, Lombardi, Marigosu; Paloschi, Pavoletti, Gagliano. Allenatore: Zenga

AMMONITO: 12′ Pereiro

ARBITRO: Serra