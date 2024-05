Milan Cagliari: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Allo Stadio San Siro, il match per la 36ª giornata di Serie A 2023/2024 tra Milan e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Allo Stadio San Siro, Milan e Cagliari si affrontano nel match valido per la 36esima giornata della Serie A 2023/24.

PRIMO TEMPO

Non un bel primo tempo tra le due squadre: nella cornice surreale di un San Siro silenziosissimo le occasioni sono poche e il nervosismo in campo è molto. Poche conclusioni degne di nota – una in apertura di Florenzi da fuori, che trova Scuffet e poi Luvumbo che in ripartenza calcia centrale e facile per Sportiello – e solo nel finale arriva un guizzo, decisivo. Al 36′ Chukwueze calcia; respinta di Scuffet e tap in di Bennacer.

SECONDO TEMPO

La ripresa è molto più divertente rispetto ai primi 45′: i rossoneri cambiano ed entrano subito Leao e Okafor: il portoghese prende subito una traversa e poi confenziona un ottimo assist per Pulisic che a tu per tu con Scuffet lo supera. 2-0, ma il Cagliari c’è e con Nandez riapre la gara, con un tocco al volo su cross di Zappa. I rossoneri trovano il tris con Reinhnders, che dai 25 metri calcia un missile su cui Scuffet non può arrivare. Partita che sembra finita, ma Shomurodov mantiene la tensione alta con una traversa. Superato lo spavento nel finale il poker di Leao: cavalcata in campo aperta, supera la difesa sarda e salta Scuffet per infilare a porta vuota. C’è spazio anche per il 5-1 di Pulisic, che infila in rete un diagonale insidioso su cui Mina prova il miracolo, ma il pallone ha superato la linea.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Gabbia (46′ Tomori), Thiaw, Florenzi (68′ Theo Hernandez); Musah, Reijnders, Bennacer (85′ Pobega); Chukwueze (46′ Leao), Giroud (46′ Okafor), Pulisic. All. Pioli.

A disp. Nava, Torriani; Calabria, Caldara, Terracciano; Adli, Zeroli; Jovic.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina (88′ Wieteska), Dossena (76′ Azzi), Obert; Deiola (76′ Oristanio), Prati, Sulemana; Nandez (76′ Lapadula); Luvumbo; Shomurodov (82′ Kingstone). All. Ranieri.

A disp. Aresti, Radunovic, Di Pardo, Hatzidiakos; Mancosu, Viola, Pavoletti, Petagna.