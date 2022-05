Milan, Calabria e Romagnoli guidano il gruppo: ecco i leader dello spogliatoio

I leader che non ti aspetti in casa Milan: Calabria e Romagnoli guidano lo spogliatoio rossonero insieme a Ibrahimovic

Come scrive La Gazzetta dello Sport in questi giorni di grande adrenalina a Milanello sono i leader dello spogliatoio che tengono sul pezzo il resto della squadra.

Ibrahimovic parla spesso con i compagni ed è il leader anche se resta in panchina. I compagni lo ascoltano: e sono tesi, ma al punto giusto, concentrati su un lavoro che deve essere compiuto. Di questo tutti sono consapevoli, e il concetto che verrà ripetuto spesso da Pioli in questi giorni, nel caso ce ne fosse bisogno, ma non ce ne sarà bisogno: a guidare il gruppo sono spesso Calabria e Romagnoli. Il primo parla in campo prima del fischio d’inizio, il secondo è fondamentale durante la settimana.

