Milan, Caldara in uscita, lo cerca lo Spezia

Mattia Caldara in uscita dal Milan: dopo la scorsa stagione al Venezia, il difensore potrebbe accasarsi allo Spezia di Gotti

Il calciomercato del Milan è fatto anche di colpi in uscita. Tra questi, c’è da piazzare Mattia Caldara. Il difensore è rientrato a Milanello dopo l’annata in prestito al Venezia. Il giocatore non rientra infatti nei piani di Stefano Pioli, si lavora ad una nuova destinazione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sul classe ’94 è spuntato l’interesse dello Spezia.