Milan, Mattia Caldara è pronto per tornare in campo. Il rossonero pensa anche all’Europeo e ad una possibile chiamata di Mancini

Finalmente di nuovo in campo. Il Milan ritrova Mattia Caldara che sarà già a disposizione domani nella gara contro il Sassuolo.

Il giocatore ieri ha ricevuto anche il premio Turani e a margine dell’evento ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate da La Gazzetta dello Sport, in merito all’Europeo: «Parto in svantaggio ma un barlume di speranza per l’Europeo c’è».