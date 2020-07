Milan, Calhanoglu recupera: contro la Juventus ci sarà

Il Milan tira un sospiro di sollievo. Nessun infortunio per Hakan Calhanoglu, contro la Juventus ci sarà

Il Milan e i suoi tifosi possono tirare un sospiro di sollievo. Hakan Calhanoglu, l’uomo più in forma casa rossonera, uscito al 37′ contro la Lazio, contro la Juventus ci sarà.

Come riporta Tuttosport infatti, il turco non ha riportato alcun problema muscolare ma solo una forte botta al polpaccio. Ieri si è sottoposto a una seduta di massaggi per smaltire la contusione, oggi tornerà in gruppo e domani sarà pronto a scendere in campo in Milan-Juventus.