Milan, Cardinale a Milano per discutere del nuovo stadio

Gerry Cardinale è a Milano per discutere i piani sul nuovo stadio di Milan e Inter: prende quota la soluzione Sesto San Giovanni

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbero essere giorni decisivi per il famoso progetto San Siro che riguarda in prima persona Milan e Inter. Durante la serata di ieri Gerry Cardinale, proprietario del fondo Redbird che in estate ha acquistato la società rossonera, è arrivato a Milano per discutere sulla questione nuovo stadio.

La decisione più dura sembra quella dell’area visto il continuo temporeggiare del Comune cosa non gradita a Cardinale che, a questo punto, valuta di spostarsi dal capoluogo e quindi separarsi dall’Inter. L’opzione più probabile è Sesto San Giovanni, momenti decisivi per capire i futuri sviluppi del nuovo progetto.

