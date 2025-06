Milan, nuovo profilo per il centrocampo: si cercano giocatori esperti, ecco l’ultimo nome

Il Milan alla ricerca di rinforzi: a centrocampo Allegri chiede un giocatore che abbia qualità ed esperienza: ecco il nome che piace a Tare

Dopo la cessione di Reijnders e in attesa delle visite mediche di Luka Modric, il Milan è attivamente alla ricerca di un nuovo centrocampista per completare il reparto per Massimiliano Allegri. Tra i nomi valutati ci sono Ardon Jashari del Club Bruges e Javi Guerra del Valencia, ma il profilo che affascina di più sia il tecnico toscano che il direttore sportivo Igli Tare è quello di Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero, reduce da una stagione dominante con il Bayer Leverkusen, è ritenuto l’ideale per portare esperienza e personalità a una mediana in evoluzione. I contatti tra le parti proseguono e l’interesse del giocatore per il progetto rossonero è concreto: a 32 anni, Xhaka sarebbe intrigato dalla prospettiva di un’ultima grande sfida in Serie A.

Intanto, a margine della Milano Football Week, Marcos Cafu ha commentato ai giornalisti presenti i movimenti di mercato del Milan, sottolineando l’importanza di fare acquisti funzionali all’idea di gioco di Allegri. In particolare, l’ex terzino rossonero si è espresso positivamente su due brasiliani nel mirino del club per la fascia destra: Dodò, protagonista di una grande stagione con la Fiorentina, e Wesley, giovane talento del Flamengo. Entrambi sono ritenuti giocatori di personalità e qualità, anche se il giudizio definitivo sul secondo potrebbe arrivare dopo il Mondiale per Club. Il Milan, dunque, si muove su più fronti, alla ricerca di equilibrio tra esperienza e futuro, consapevole che ogni scelta dovrà essere coerente con l’identità tattica del nuovo corso.