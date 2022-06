Milan, cercasi nuovo Kalulu: il capo scout Moncada è volato in Francia

Calciomercato Milan: il capo scout rossonero Moncada è volato in Francia alla ricerca del nuovo Kalulu

Come riportato da Tuttosport. il capo scout del Milan Geoffrey Moncada, sarà impegnato in questi giorni a Tolone per seguire l’annuale torneo dove ogni anno si esibiscono le migliori selezioni del mondo a livello giovanile. L’obiettivo è quello di trovare dei nuovi Pierre Kalulu, ovvero ragazzi di grande prospettiva in grado un giorno di diventare titolari del Milan.

Fra i talenti più interessanti c’è il difensore Maxime Esteve del Montpellier (che il Milan segue da mesi), l’attaccante Sekou Mara (Bordeaux), i centrocampisti Aouchice (Saint-Etienne) e Akliouche (Monaco). Annotati anche i nomi del difensore messicano Guzman (Tijuana) e del trequartista Manyoma (Cortuluà).

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24