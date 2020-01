Il Milan non ha iniziato il 2020 nel migliore dei modi, nonostante l’arrivo di Ibrahimovic: il dato sugli ultimi 30 mesi è impietoso

Il Milan sta vivendo delle stagioni difficili. I rossoneri, dalla vendita di Berlusconi a Li Yonghong, non hanno più collezionato successi, spendendo fior fior di milioni.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono 467 i milioni bruciati in 30 mesi, con tanti giocatori acquistati e poche soddisfazioni. Intimorisce anche il crollo del settore commerciale: -30%. E dal punto di vista tecnico, sono sei gli allenatori cambiati in poco più di due anni.