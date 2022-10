Casarin: «Siebert male, ma Var assolto»

Uno dei grandi arbitri italiani, 200 gare dirette in Serie A, Paolo Casarin ha detto al Corriere della Sera cosa pensa della direzione arbitrale di Siebert in Milan-Chelsea

Uno dei grandi arbitri italiani, 200 gare dirette in Serie A, Paolo Casarin ha detto al Corriere della Sera cosa pensa della direzione arbitrale di Siebert in Milan-Chelsea. Condannando il fischio sul calcio di rigore, ma assolvendolo sul fatto di non essere andato a rivederlo al monitor.

«Non era tenuto, perché era una valutazione di campo. Non c’è un “errore chiaro ed evidente”, quindi anche dalla sala Var non è arrivato all’arbitro il suggerimento di rivedere l’azione. Aveva campo libero, poteva vedere bene e valutare. Che poi la valutazione sia stata sbagliata, è un altro discorso. Se l’arbitro è convinto d’aver visto giusto, fa bene a decidere senza Var. É lì apposta. Sennò è finita».