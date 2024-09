Milan, le condizioni di THIAW: oggi si è allenato A PARTE

Malick Thiaw, difensore del Milan, si è allenato a parte dopo l’infortunio. Ecco le condizioni del tedesco

Malick Thiaw, difensore del Milan, dovrà aspettare ancora un po’ per tornare in campo. Secondo Milan News 24, anche oggi il tedesco si è allenato a parte a Milanello e non in gruppo.

Con lui anche Alvaro Morata, entrambi monitorati giorno per giorno in modo da recuperare il prima possibile in vista dei tanti impegni degli Azzurri contro Venezia, Liverpool e Inter.