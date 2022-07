Milan, De Ketelaere in arrivo a Milano con la madre: è un suo grande punto di riferimento

Calciomercato Milan: De Ketelaere sta per sbarcare a Milano e lo farà in compagnia della madre, suo grande punto di riferimento

Charles De Ketelaere si prepara ad abbracciare il mondo Milan e i colori rossoneri. Il trequartista belga è in arrivo a Milano con un jet privato.

Insieme a lui, come riportato da La Gazzetta Sportiva, ci sarà anche la madre Isabelle, una figura di riferimento per il classe 2001. Una grande tifosa di Charles, tanto da rivedere più volte le sue partite per aiutarlo a migliorare nelle sue lacune in campo.

