Milan, Donadoni: «Il ritorno di Allegri un fattore chiave per la prossima stagione, mi auguro ritrovi il giusto DNA»

Le parole di Roberto Donadoni, ex calciatore del Milan, in vista della prossima stagione dei rossoneri e con il ritorno di Allegri in panchina

Roberto Donadoni, storico centrocampista e allenatore del Milan, ha espresso il suo punto di vista sul momento attuale dei rossoneri nel corso di un evento sportivo a Treviso, dove ha partecipato al primo FIP Silver Mediolanum Padel Cup. Alla vigilia di una partita di padel con Maurizio Ganz, German Denis e Christian Panucci, l’ex commissario tecnico della Nazionale ha commentato la stagione appena conclusa, definendola “difficile” ma utile per tracciare la strada da seguire per il futuro. Donadoni ha poi sottolineato l’importanza del ritorno di Massimiliano Allegri a Milanello, quattordici anni dopo il trionfo dello scudetto, evidenziando come la sua conoscenza dell’ambiente possa rappresentare un fattore chiave per affrontare le aspettative e le pressioni. Secondo Donadoni, la mentalità e il DNA rossonero, fatti di professionalità e stile, dovranno tornare a essere la base per riportare il Milan ai vertici. Infine, ha voluto commentare anche le altre squadre di Serie A, riconoscendo l’Inter come una certezza, il Napoli in crescita e considerando Milan, Juventus e Roma protagoniste nella corsa al successo, con le dinamiche di mercato destinate a influenzare gli equilibri.

LA STAGIONE È STATA DIFFICILE MA UTILE – «La stagione appena chiusa è stata sicuramente difficile, ma sarà utile per capire su cosa lavorare».

IL RITORNO DI ALLEGRI – «Il suo ritorno sarà un fattore-chiave. Conosce l’ambiente e sa come muoversi tra aspettative e pressioni. È fondamentale che comprenda la strada da seguire, è quello che si aspettano tutti i tifosi».

IL DNA DEL MILAN – «È il gruppo e quindi la mentalità a essere fondamentale. Il Milan ha sempre avuto un certo tipo di stile, di cultura a livello professionistico e mi auguro che questo torni a essere una caratteristica fondamentale che sicuramente porterà risultati».

LE ALTRE SQUADRE – «L’Inter resta una certezza, il Napoli sta cercando di costruire una squadra sempre più importante. Ritengo che Milan, Juventus e Roma diranno la loro, anche in base a come andrà il mercato».