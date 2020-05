Milan femminile, Conc: «Voglio vincere la Champions League»

Dominika Conc parla della sua esperienza in Italia: le parole della centrocampista del Milan femminile

Dominika Conc ha parlato della sua esperienza tra le fila del Milan femminile: «Sono tornata in Italia domenica scorsa dopo più di due mesi. Mi sono allenata bene in questo periodo e voglio tornare a giocare e lottare per conquistare un posto in Champions League. Vestire questa maglia è eccitante e sono onorata di poter giocare al Milan, un club eccezionale».

«Noi con Juve, Fiorentina e Roma siamo in cima, l’Inter si sta avvicinando e la differenza come le ultime in classifica è veramente enorme, molto più che in Spagna e ancor più che in Inghilterra. Penso che la Coppa del Mondo dell’anno scorso abbia fatto fare al calcio femminile un grande salto e in Italia questo è molto evidente. È stato ovviamente anche merito delle italiane, che hanno ottenuto un buon risultato conquistando i quarti di finale e che hanno fatto cambiare idea a molte persone che prima criticavano senza averci mai visto giocare», ha concluso la centrocampista del Milan ai microfoni di Siol.net.