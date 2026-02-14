Milan, Fullkrug rompe il silenzio dopo il rigore sbagliato con il Pisa: il gesto social dell’attaccante tedesco

Milan, Fullkrug ha scritto questo messaggio sui social dopo il rigore sbagliato con il Pisa: il gesto dell’attaccante tedesco

Tre punti d’oro, una vittoria sofferta e un errore che, per fortuna, non ha macchiato il risultato finale. Il day after di Pisa-Milan ha il sapore agrodolce per Niclas Füllkrug. Il tedesco è stato protagonista in negativo di un episodio chiave nell’anticipo del venerdì sera: un calcio di rigore fallito che avrebbe potuto chiudere anzitempo la contesa all’Arena Garibaldi.

L’errore dal dischetto e il mea culpa

Nonostante il brivido, il Milan guidato da Massimiliano Allegri è riuscito a strappare il successo per 1-2, mantenendo la rotta in campionato. A mente fredda, Füllkrug ha voluto affidare ai propri profili social un messaggio di scuse misto a grande sollievo, rivolgendosi direttamente ai tifosi e allo spogliatoio.

“Sicuramente ho avuto giorni migliori e fortunatamente il rigore non è risultato decisivo“, ha esordito l’ex Borussia Dortmund, con l’onestà intellettuale che lo contraddistingue. L’errore dagli undici metri pesa sempre sulla psicologia di un bomber, ma la rete di protezione offerta dalla squadra ha evitato il peggio.

“Queste partite fanno la differenza”

Il post prosegue con un elogio alla resilienza del gruppo: “Grazie squadra! Partite come questa possono ancora fare la differenza alla fine ed è tutto ciò di cui abbiamo bisogno ora!”. Una frase che sottolinea l’importanza capitale di vincere anche nelle serate “sporche”, quelle in cui le gambe non girano al meglio o gli episodi sembrano girare contro.

Füllkrug ha poi concluso ringraziando i sostenitori rossoneri che hanno seguito la squadra in Toscana nel venerdì sera: “Grazie a tutti per averci sostenuto. Buon fine settimana, rossoneri!”. Per Allegri e per il Milan, l’importante è aver messo in cascina il bottino pieno. Füllkrug avrà tempo per rifarsi, ma intanto la classifica sorride e il gruppo si dimostra più forte anche degli errori individuali dei suoi leader.