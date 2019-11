Milan, il futuro di Kessiè è lontano da Milano

Milan, momento non positivo quello di Kessiè che non trova spazio nel nuovo organico di mister Pioli

Non convocato per scelta tecnica. Mister Pioli non gira attorno alle parole ma guarda ai fatti. L’attaccante del Milan Kessiè in questo momento non è pronto per scendere in campo e quindi il tecnico ha deciso di non convocarlo neanche in panchina in vista del match di questa sera contro la Juventus.

Intanto, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il calciatore è sul mercato. O meglio, già in estate era stato inserito nella lista dei partenti e ora si potrebbero valutare anche altre proposte per gennaio.