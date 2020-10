Il Milan conosce un altro caso di positività al Coronavirus: si tratta di Matteo Gabbia, contagio rilevato in Under 21

Sale a tre il conto dei positivi in casa Milan. Dopo Zlatan Ibrahimovic e Duarte, anche Matteo Gabbia è risultato positivo al Coronavirus. Lo annuncia il Milan: «AC Milan comunica di essere stato informato che Matteo Gabbia, ora in Islanda con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19».

Il caso di positività del difensore rossonero sarebbe stato rilevato in Under 21, quindi uno dei due positivi comunicato oggi. L’altro, secondo quanto riportato dalla Rosea, è Plizzari, ex portiere rossonero.