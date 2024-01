Milan, Gabbia: «Su tante cose è come non essere mai andato via»

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni della tv ufficiale del club dopo il suo ritorno in rossonero

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni della tv ufficiale del club dopo il suo ritorno in rossonero.

RITORNO AL MILAN – «È un ritorno che è stato abbastanza veloce. Il prestito era di un anno, in pochissimo tempo sono tornato. Su tante cose è come non essere mai andato via. Ho sempre avuto un bel rapporto con i compagni, con lo staff. Rivederli è qualcosa di bellissimo».

COME E’ STATO IN SPAGNA – «Molto bene. Non immaginavo di stare così bene. Ho avuto varie esperienze con vari allenatori e sono stato bene, mi hanno aiutato. Me la porterò nel cuore».

