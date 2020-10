Milan, Gazidis: «Siamo il club con il potenziale più alto»

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato delle potenzialità della squadra rossonera: le sue parole

«Il calcio italiano tra tutti i principali campionati ha il maggior potenziale di crescita e sviluppo. Per me, a livello personale e professionale, avere l’opportunità di essere coinvolto in un’avventura del genere è molto stimolante. All’interno del calcio italiano, il Milan è la squadra con il potenziale più grande».