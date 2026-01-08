Milan Genoa 1-1: Leao salva Allegri, Stanciu sbaglia clamorosamente il rigore al 99′! Succede di tutto nel finale

Milan Genoa 1-1: succede di tutto nel finale di partita. Come è andato il match della 19ª giornata di Serie A 2025/26

Novanta minuti di battaglia e un recupero vietato ai deboli di cuore. Milan e Genoa chiudono sull’1-1 una sfida destinata a far discutere, che lascia i rossoneri di Massimiliano Allegri con l’amaro in bocca per la classifica (l’Inter è ora a +3), ma con un enorme sospiro di sollievo per come si è conclusa la serata.

Colombo punisce, Leão risponde

Per gran parte del match, San Siro ha temuto il peggio. Al 28′ è la dura “legge dell’ex” a colpire: Lorenzo Colombo, attaccante cresciuto a Milanello e oggi terminale offensivo del Grifone, gela Maignan su assist di Malinovskyi. Il Genoa di Daniele De Rossi regge l’urto grazie alle parate di Leali. Serve un lampo del fuoriclasse per raddrizzare la barca: nel finale, Rafael Leão si carica la squadra sulle spalle. Il talento portoghese sovrasta i difensori nell’area piccola e con un colpo di testa imperioso all’angolino basso sigla l’1-1 che sembra sancire la fine delle ostilità.

Il dramma finale: rigore e errore clamoroso

Ma il vero colpo di scena arriva in pieno recupero, al minuto 96. Una scivolata imprudente del giovane terzino rossonero Davide Bartesaghi atterra un avversario in area. L’arbitro Mariani non ha dubbi e fischia il rigore, decisione confermata dal VAR tra le proteste (gialli per Mike Maignan e Strahinja Pavlovic). Sul dischetto, al 99′ minuto, si presenta Nicolae Stanciu. Il fantasista rumeno, subentrato per dare qualità, ha sul piede la palla della clamorosa vittoria ligure. La tensione è palpabile e gioca un brutto scherzo: Stanciu calcia malissimo, spedendo il pallone incredibilmente in curva. Il boato di San Siro è di sollievo, non di gioia. Il Milan evita il ko, ma il pareggio rallenta la corsa Scudetto, permettendo all’Inter di allungare in vetta.