Milan Genoa, sfida tra passato e possibile futuro: da Destro a Scamacca

Milan Genoa è una gara fondamentale soprattutto per i rossoneri che intanto osservano interessati Gianluca Scamacca

Milan-Genoa potrebbe dare ancora più slancio ai rossoneri in caso di vittoria: si sfidano infatti Atalanta-Juve e Napoli-Inter e per forza di cose almeno due squadre (i rossoneri sperano 4) perderanno punti.

Sfida affascinante anche per quanto riguarda gli attaccanti del Genoa: potrebbero far coppia Mattia Destro (ex Milan) e Gianluca Scamacca che è da tempo nel mirino dei rossoneri e ha da poco confessato che non gli dispiacerebbe imparare qualcosa da Ibrahimovic.