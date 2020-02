Milan Genoa, le modalità di rimborso dei biglietti

Il Milan ha comunicato le modalità di rimborso dei biglietti acquistati per la partita a porte chiuse contro il Genoa

Il Milan ha reso note le modalità di rimborso dei biglietti acquistati per la partita contro il Genoa, che si disputerà a porte chiuse in seguito all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

«AC Milan comunica che, a seguito delle disposizioni del Governo, della Lega Serie A e per la straordinarietà dell’emergenza Coronavirus, che hanno condotto alla disputa di Milan-Genoa a porte chiuse, è stato deciso il rimborso dei biglietti acquistati e sono state definite le procedure. La Società, attesa la situazione eccezionale, ha deciso in quest’occasione di rimborsare anche i tifosi in possesso di un abbonamento o di un pacchetto partite».