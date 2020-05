Alberto Gilardino esalta le qualità del suo ex compagno Kakà, compagno di spogliatoio ai tempi del Milan. Le parole dell’attaccante

Nel corso della sua chiaccherata andata in onda sulla pagina Facebook del Milan, Alberto Gilardino ha indicato Kakà come il giocatore più forte che abbia mai visto.

«Giocavo con il calciatore più forte, per le sue qualità e per le sue caratteristiche. In quel momento era all’apice della sua carriera. Riusciva ad abbinare potenza e velocità insieme».