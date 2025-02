Gimenez Milan, gol lampo al Feyenoord: 37″, è il più veloce di sempre? Solo in due hanno fatto meglio

Gimenez Milan, il suo gol arriva dopo appena 37 secondi: gol rapidissimo, ma non il più veloce nella storia del Milan (ma quasi): ecco chi ha fatto meglio

Il gol di Santiago Gimenez arriva dopo 37 secondi di gioco di Milan Feyenoord: uno dei gol più veloci della storia della Champions League, e del Milan, ma c’è qualcuno che ha fatto meglio.

Il gol più veloce della Champions League è ancora di Roy Makaay il 7 marzo 2007 in Bayern Monaco Real Madrid, dopo appena 10 secondi. Non è record neanche per quanto riguarda i rossoneri, che rimane ancora a Pato e il suo gol contro il Barcellona dopo appena 20 secondi, cinque in più di Seedorf nel 2005 contro lo Shalke 04. Terzo posto per lui, scavalcando il gol di Maldini dopo 50 secondi nella finale di Istanbul.