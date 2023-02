Milan, gli affari di Giroud: dalla Champions al rinnovo

Il Milan è tornato alla vittoria con l’inzuccata di Giroud, ora la Champions e il rinnovo di contratto per l’attaccante francese

Pioli si affida all’esperienza del francese per la sfida di Champions League contro il Tottenham. Prima la partita in Europa e poi il rinnovo, gli affari di Giroud in una settimana importante per i rossoneri. Lo scrive il Corriere della Sera.