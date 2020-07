Zlatan Ibrahimovic è tornato oggi da Montecarlo atterrando di gran carriera in elicottero nel centro sportivo di Milanello – VIDEO

«Il presidente è arrivato», con questa dicitura nella propria storia Instagram Zlatan Ibrahimovic riprende la propria discesa in elicottero in quel di Milanello. Il centravanti svedese era partito nei giorni scorsi per la volta di Montecarlo in compagnia di Gianluigi Donnarumma.

I due hanno incontrato il proprio agente Mino Raiola per parlare del futuro in rossonero: sia Ibrahimovic che Donnarumma auspicano il rinnovo con il Milan.