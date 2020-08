Zlatan Ibrahimovic ritorna al Milan: il centravanti svedese è atterrato in Italia. Le sue dichiarazioni sulla prossima stagione

Zlatan Ibrahimovic è atterrato questa sera a Milano. L’attaccante svedese comincerà una nuova avventura al Milan dopo aver raggiunto l’accordo con il club rossonero sul rinnovo di contratto fino al 2021. Queste le sue dichiarazioni.

MILAN – «Volevo tornare dove mi sento a casa. Adesso iniziamo a lavorare e portare più risultati. Serve continuare, serve lavorare. Poi come ho sempre detto: non sono qui per essere una mascotte ma per portare risultati, per far tornare dove il Milan deve essere. Abbiamo fatto sei mesi alla grande ma non abbiamo vinto niente».

INIZIO – «C’è la possibilità di iniziare, lavorando duramente, facendo sacrifici per arrivare agli obiettivi. Sto bene, in forma».

TIFOSI – «Spero di vedere i tifosi presto allo stadio. La squadra ha bisogno dei tifosi, facciamo saltare i tifosi del Milan. Forza Milan, sempre».