Le ultime in casa Mila sulla situazione di Zlatan Ibrahimovic e di Alessio Romagnoli

Buone notizie in arrivo in casa Milan? Zlatan Ibrahimovic e Alessio Romagnoli hanno svolto lavoro personalizzato in palestra, nell’ultima sessione di allenamento a Milanello.

L’obiettivo di entrambi è quello di rendersi disponibili almeno per la panchina nella sfida di domenica sera contro il Napoli