Milan, Ibrahimovic già carico: gol e assist nell’allenamento con il gruppo

Primo allenamento con il gruppo per Zlatan Ibrahimovic dopo l’isolamento obbligatorio causa positività al Coronavirus. Nella partitella da tre tempi da venti minuti Ibra ha segnato un gol e fornito un assist, dimostrando di essere già carico.

Protagonista del match misto contro la Primavera ed anche per questo motivo – sottolinea Sky Sport – si candida a una maglia da titolare nel derby contro l’Inter di sabato 17 ottobre.

📽️ A welcome return at Milanello today

Watch the full video on the app 👇https://t.co/k2zluibzhx

📽️ Un gradito ritorno oggi a Milanello

Guarda il video integrale sull'App 👆#SempreMilan pic.twitter.com/6LYF628uQR

— AC Milan (@acmilan) October 11, 2020