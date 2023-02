Milan, Ibrahimovic si complimenta con Amadeus per il Festival di Sanremo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è complimentato con Amadeus per gli ottimi ascolti del Festival di Sanremo

Lo svedese ha pubblicato una immagine della kermesse musicale del 2021, in cui fu conduttore a fianco proprio del noto presentatore. Queste le parole del giocatore: «Anche senza di me non sei andato male. Numero 1».