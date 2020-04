Ibrahimovic vuole la garanzia di poter allenarsi prima di fare ritorno al Milan: la posizione dell’attaccante svedese

Il Milan ha richiamato i calciatori stranieri in attesa di novità sulla ripresa della Serie A, ponendo come data limite il 22 aprile per il rientro in Italia. Sorgono però problemi sulla situazione legata a Zlatan Ibrahimovic.

Come riportato da Sky Sport, l’attaccante svedese ha fatto sapere di volere la certezza di potersi allenare prima di fare ritorno a Milanello.