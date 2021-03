Milan, Ibrahimovic torna in Nazionale: convocazione in vista

Zlatan Ibrahimovic sarebbe pronto a tornare a vestire la maglia della Nazionale svedese

Zlatan Ibrahimovic sta vestendo, in questa settimana, i panni dello showman sul palco del Festival di Sanremo ma a breve potrebbe tornare a vestire anche quelli di leader della Svezia. Come riportato dagli svedesi di FotbollDirekt, l’attaccante del Milan dovrebbe ricevere questo mese la convocazione per gli impegni contro Georgia e Kosovo, per le qualificazioni ai Mondiali, e per l’amichevole con l’Estonia.

Ibrahimovic ha incontrato il commissario tecnico Janne Andersson a Milano e sono giunti a una stretta di mano per il ritorno in Nazionale del bomber rossonero.