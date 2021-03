Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni

VITTORIA – «Era molto importante vincere dopo l’uscita dall’Europa. Ora resta lo Scudetto. Ho visto spirito e mentalità, volevamo i tre punti e lo abbiamo dimostrato anche sul 2-1 per loro».

ATTEGGIAMENTO – «Io mi assumo le mie responsabilità, in campo e fuori. Non ho ancora il ritmo partita per tutti i novanta minuti. Sosta? Per qualcuno no… Il mio desiderio è giocare, quello che viene in più è un bonus per me. Come tornare in nazionale».

RINNOVO – «Maldini mi mette sotto pressione, vuole far parlare il campo. Devo meritare il rinnovo, ma è tutto sotto controllo. Abbiamo un grande rapporto, vedremo cosa succederà».