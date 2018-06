Milan, in arrivo il nuovo socio: Yonghong Li stringe, 21 giorni decisivi

Giorni decisivi per il futuro del Milan. Yonghong Li lavora all’ingresso di un nuovo socio in società che può prendere anche il 49%

Il Milan, entro il 30 giugno, potrebbe avere un nuovo socio. Yonghong Li è stato a Milano nei giorni scorsi e avrebbe individuato il profilo giusto sul quale vige assoluto riserbo. Al momento non è dato sapere il nome del soggetto interessato a entrare in partnership con Li, rilevando delle quote del Milan. C’è chi parla anche di un possibile ingresso con il 49% delle quote societarie. L’operazione potrebbe andare in porto entro la fine del mese, se non già nella settimana antecedente. Le tempistiche sono importanti e fondamentali perché se Li riuscisse a trovare un nuovo socio entro fine giugno, potrebbe destinare il ricavato alla copertura dell’aumento di capitale.

Il nuovo socio, come detto, sarebbe un socio di minoranza ma sarebbe orientato a trattare anche l’acquisto della maggioranza in futuro. Yonghong Li ha già individuato il partner e le trattative proseguono. Non è Enrico Preziosi, presidente del Genoa, che ha smentito categoricamente un’offerta per rilevare il Milan. Si dice che sia italiano e che sia di area berlusconiana. Nelle ultime ore, però, è emerso che i soggetti interessati sarebbero almeno un paio, entrambi di altissimo livello. Staremo a vedere. Il Fondo Elliott osserva. Il patron del Milan però, dopo l’eventuale cessione delle quote al nuovo socio di minoranza, avrebbe maggiore forza nell’andare a trattare anche il rifinanziamento con Elliott. L’entrata in scena del nuovo socio sarebbe utile anche al Milan che dovrà presentarsi all’organo di controllo finanziario dell’Uefa per evitare l’esclusione dalle Coppe.