Milan, le condizioni di Romagnoli e Ibrahimovic in vista del Napoli

Le ultime da Milanello per quanto riguarda le condizioni di Ibrahimovic e Romagnoli in vista della sfida contro il Napoli

Il Milan sta preparando la sfida contro il Napoli di domenica sera e sta cercando di capire le condizioni di Ibrahimovic e Romagnoli.

Per il difensore, dopo l’infortunio in Coppa contro l’Inter, sembra difficile un recupero, mentre situazione diversa per lo svedese che oggi si è allenato sul campo e che quindi potrebbe essere piano piano sulla via del recupero ma difficilmente per il big match. Lo riporta MilanNews24.