Milan, infortunio Bakayoko: buone notizie per Pioli

Infortunio Bakayoko: il centrocampista del Milan ha recuperato dai problemi fisici ed è tornato in gruppo. Le ultime

Continuano ad arrivare ottime notizie da Milanello: secondo quanto raccolto dalla redazione di milannews24.com, Stefano Pioli può sorridere per il recupero di Tiemoué Bakayoko. Il francese ha smaltito l’infortunio ed è tornato ad allenarsi in gruppo.

Il centrocampista del Milan, infortunatosi a settembre con la Lazio dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, si candida quindi per entrare nella lista dei convocati per la gara di martedì in Champions League contro il Porto: per lui probabile panchina.