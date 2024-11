Milan, infortunio Gabbia: ecco il piano per il rientro del difensore

Milan, infortunio Gabbia: ecco quale è il piano dei rossoneri per recuperare il difensore. Sarà a disposizione contro la Juve?

Come appreso dalla redazione di Milannews24.com, in casa Milan è stato stilato un piano preciso per quanto riguarda il rientro di Matteo Gabbia, difensore centrale fermo dalla vigilia della gara poi persa a San Siro contro il Napoli.

Il classe ’99, in accordo con Fonseca e con lo staff medico, si allenerà per tutta la settimana a Milanello giorni di riposo compresi per essere al 100% in vista della sfida del 23 novembre a San Siro contro la Juve, la prima al rientro dalla sosta.