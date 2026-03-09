Milan Inter, un derby che riapre i discorsi scudetto? Il calendario dei rossoneri passa dalle prossime 4 partite

Milan Inter, un derby che riaccende le chance scudetto per Allegri? Il calendario dei rossoneri passa dalle prossime 4 partite: l’analisi

Il successo nel derby ha riacceso entusiasmo e ambizioni in casa Milan, ma la corsa Scudetto resta ancora tutta da costruire. I rossoneri di Massimiliano Allegri, allenatore livornese esperto nella gestione dei finali di stagione, hanno dato un segnale forte battendo i rivali cittadini, però la classifica impone prudenza. Il margine che separa i rossoneri dalla vetta resta importante e, per trasformare il sogno in una vera rincorsa, servirà un rendimento praticamente perfetto da qui a fine campionato.

Come sottolinea Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, il vantaggio della capolista è ancora significativo e soprattutto non può essere sottovalutato il peso del calendario e della gestione delle energie. Il derby ha dimostrato che il campionato non è ancora del tutto chiuso, ma allo stesso tempo ha ricordato che il Milan non ha margine d’errore.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Chivu ha ancora il vantaggio e il destino nelle sue mani

Dall’altra parte ci sono i nerazzurri guidati da Cristian Chivu, allenatore rumeno che sta portando avanti una stagione di alto livello. Il vantaggio in classifica resta solido e consente ancora alla squadra di guardare al finale con relativa serenità. Il tecnico della capolista sa di avere un patrimonio da difendere e anche un calendario che, in alcune fasi, potrebbe offrire opportunità importanti per gestire il margine accumulato.

Il punto centrale è chiaro: la formazione di Chivu resta padrona del proprio destino. Anche dopo il passo falso nel derby, la capolista ha ancora la possibilità di controllare la corsa e indirizzare il finale, purché riesca a evitare altri inciampi nello snodo più delicato del calendario.

Le prossime quattro giornate possono cambiare tutto

La vera chiave della lotta al titolo, infatti, si trova nelle prossime quattro giornate. Il Milan dovrà affrontare Lazio, Torino, Napoli e Udinese, mentre i rivali cittadini incroceranno Atalanta, Fiorentina, Roma e Como. È in questo tratto che la corsa potrebbe riaprirsi davvero oppure chiudersi quasi definitivamente.

Allegri, per restare agganciato, deve vincere con continuità e mettere pressione alla capolista. La sua squadra si affida alla ritrovata solidità difensiva e alla capacità dell’allenatore di gestire i momenti di maggiore tensione.

Il finale può ancora riservare sorprese

Dopo metà aprile, il calendario della capolista sulla carta si alleggerisce, mentre il Milan avrà incroci più pesanti, tra cui Juventus e Atalanta, anche se entrambi a San Siro. Per questo motivo la rincorsa rossonera passa soprattutto dal presente: servono risultati immediati, perché il tempo per recuperare non è infinito.

La rimonta, oggi, non è impossibile. Ma perché diventi reale, il Milan deve trasformare l’entusiasmo del derby in un filotto continuo. Solo così la corsa Scudetto potrà restare davvero aperta.