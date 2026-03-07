Milan Inter, Ibrahimovic parla del derby della Madonnina: ecco cosa ha detto sulla stracittadina

Milan Inter, Zlatan Ibrahimovic accende il derby della Madonnina: le sue parole sulla stracittadina

A poco più di un giorno dal fischio d’inizio della stracittadina, Zlatan Ibrahimovic ha voluto dire la sua su un derby che potrebbe riaprire la corsa Scudetto. Intervenuto a CBS Sport Golazo, l’ex fuoriclasse rossonero ha ricordato alcuni dei suoi momenti più iconici contro l’Inter di Cristian Chivu, citando in particolare una vittoria storica ottenuta lontano dall’Italia. Un ricordo ancora vivo nella memoria dei tifosi e che Massimiliano Allegri spera di trasformare in ispirazione per accorciare a –7 dalla vetta.

Secondo Ibrahimovic, San Siro sarà una bolgia, un ambiente capace di influenzare pesantemente l’andamento della partita. Rumore, pressione, entusiasmo e tensione: tutto si mescolerà in una serata che può cambiare la stagione. Lo svedese ha sottolineato come i giocatori del Milan dovranno essere pronti a reggere ogni tipo di emozione, dal sostegno travolgente della curva ai possibili fischi nei momenti più complicati.

Per la squadra di Allegri la missione è chiara: trasformare l’energia dello stadio in un risultato che rimetta in discussione il dominio nerazzurro. In un derby che vale molto più di tre punti, la gestione mentale potrebbe rivelarsi decisiva quanto la qualità tecnica.

Probabili Formazioni Serie A 2025/2026, la guida alla 28ª Giornata

DERBY PREFERITO? – «Ho quello di quando abbiamo giocato in Supercoppa: non si giocava qui ma in Cina. Li abbiamo battuti e abbiamo avuto un bel viaggio di ritorno a casa».

«Si possono aspettare un sacco di rumori, un sacco di tifo, un sacco di fischi se le cose non vanno bene».