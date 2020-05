Milan, Inzaghi e quell’aneddoto sulla finale di Champions League

Filippo Inzaghi, ex attaccante del Milan, ha svelato un aneddoto sulla finale di Champions League contro il Liverpool del 2007

Filippo Inzaghi ha celebrato il tredicesimo anniversario della Champions League vinta nel 2007 con il Milan, svelando un aneddoto riguardante la vigilia della finale di Atene contro il Liverpool.

«Dormivo da solo, ero insopportabile in quel periodo. Un episodio particolare riguarda però un dopo cena in cui io andai in terrazza dopo aver bevuto il caffè e mi raggiunse Ancelotti dicendomi: “Ma credi davvero di non giocare domani?”. Fui sbigottito e gli dissi: “Mister, faccia lei”. Sentiva che avrei potuto fare la differenza, aveva ragione».