Milan, Kessié bloccato in Costa d’Avorio: il motivo

Il centrocampista del Milan Kessié è attualmente bloccato in Costa d’Avorio: rientro ritardato in Italia

Franck Kessié è attualmente bloccato in Costa d’Avorio a causa della mancanza di voli per l’Italia, che avrebbe dovuto raggiungere entro giovedì secondo la convocazione ufficiale del Milan.

Il centrocampista ivoriano non è l’unico a non aver fatto ritorno a Milano. Anche Zlatan Ibrahimovic si trova all’estero e non lascerà la Svezia finché non avrà certezze in merito alla ripresa degli allenamenti.