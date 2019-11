Il centrocampista del Milan Kessié festeggia il gol segnato con la Costa d’Avorio: «Felice anche per la vittoria» – VIDEO

Franck Kessié ha deciso la sfida contro il Niger grazie alla trasformazione di un calcio di rigore. Il centrocampista del Milan e della Costa d’Avorio ha voluto festeggiare attraverso il proprio profilo Instagram

«Felice per questo gol e questa grande vittoria contro il Niger. Ci vediamo martedì per un’altra importante sfida in Etiopia», ha scritto Kessié.