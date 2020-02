Il Milan ha deciso di esercitare il diritto di riscatto per Kjaer: il difensore ha convinto la società rossonera. Le cifre dell’operazione

Il Milan ha intenzione di esercitare il diritto di riscatto per Simon Kjaer, che lascerà così in via definitiva il Siviglia al termine di questa stagione.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex difensore dell’Atalanta ha convinto pienamente il club rossonero dal suo arrivo all’ombra del Duomo.