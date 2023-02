Milan, la società ribadisce la fiducia a Pioli

Con la sconfitta nel Derby di Milano contro l’Inter, i rossoneri hanno collezionato la quarta sconfitta di fila: non accadeva dal 2017

Nonostante ciò, secondo il Corriere della Sera, la dirigenza del Milan avrebbe rinnovato nuovamente la fiducia a Stefano Pioli. Per il club rossonero, infatti, non avrebbe senso effettuare una rivoluzione in panchina a stagione in corso. Il futuro dell’allenatore, dunque, si deciderà solamente a giugno.