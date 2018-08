Il procuratore di José Mauri si è recato nella sede del Milan per discutere col club rossonero del futuro del centrocampista ex Parma

A pochi giorni dall’inizio del campionato, il Milan non lavora solo sul mercato in entrata ma anche su quello in uscita. Una delle questioni da risolvere è di certo quella che riguarda il centrocampista José Mauri, fuori dai piani tecnici dell’allenatore Gennaro Gattuso. Ecco perché, stando a quanto riportato da Sky Sport, il suo procuratore sarebbe arrivato nella sede rossonera per discutere col club del futuro del suo assistito, il cui contratto è in scadenza nel 2019. Possibile che si vada verso una rescissione consensuale, visto l’interesse di tante squadre che sarebbero disposte a prendere l’ex Parma a parametro zero.