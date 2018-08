Il Milan interessato a Diego Laxalt: il club rossonero potrebbe provare ad acquistare l’uruguaiano inserendo il centrocampista Andrea Bertolacci nella trattativa

A pochi giorni dalla fine del mercato, il Milan si muove per mettere a segno un ultimo colpo così da rinforzare ulteriormente la squadra a disposizione di Gennaro Gattuso in vista dell’inizio del campionato. Stando a quanto riferito da Sport Mediaset, il club rossonero avrebbe messo nel mirino Diego Laxalt, esterno in forza al Genoa. Per arrivare all’uruguaiano potrebbe essere inserito nell’operazione Andrea Bertolacci, centrocampista in uscita dal Milan che nell’ultima stagione è stato in prestito proprio in Liguria.