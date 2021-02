Milan, Leao ancora trequartista: Calahnoglu parte in panchina

Il Milan affronta il Crotone questo pomeriggio alle 15:00 a San Siro. Si prospetta una panchina per Hakan Calhanoglu con Rafel Leao al suo posto

Rafael Leao è destinato a una maglia da titolare in Milan-Crotone e come contro il Bologna, l’attaccante del Milan verrà schierato da Stefano Pioli come trequartista. A riportarlo è Gazzetta dello Sport.

Panchina quindi per Hakan Calhanoglu, tornato regolarmente a disposizione dopo la positività al coronavirus. Per lui previsto un impiego a gara in corso come Mario Mandzukic.