Milan, Leao: «Rap? Mi piace e dopo il calcio potrei fare quello nella vita»

Rafael Leao, attaccante del Milan, è stato intervistato al mensile del Corriere della Sera Login, dedicato a innovazione, scienza e nuove tecnologie. Le sue dichiarazioni:

RAP – «Mi piace molto rappare e penso che quando finirò la mia carriera di calciatore potrei fare quello nella vita. Per ora è un passatempo e basta: faccio trap, ma parlo soprattutto della mia vita, dei sacrifici per arrivare fin qui. Pensieri che condivido anche con Cabral, una presenza fissa nella mia vita. Ecco, l’amicizia è un altro valore importantissimo, anche in quello che fai: nel calcio ho molti amici, nel Milan e anche in altre squadre. Questo crea gruppo, unità di intenti e anche di valori. E sono orgoglioso di essere in un club molto attento a temi di responsabilità sociale, che ha fatto tanto per promuovere l’equità, l’uguaglianza e l’inclusività attraverso gli esempi positivi dello sport».

