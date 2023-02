Milan-Leao, si lavora al rinnovo ma la situazione è difficile: i dettagli

In casa Milan c’è da risolvere la questione rinnovo di Leao, i contatti sono continui ma al momento c’è una frenata sulla clausola

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rapporti sarebbero buoni ma gli agenti vorrebbero dimezzare la clausola d’uscita a 70 milioni ma la società dice no. Lo stallo sta lì e ora ci sono diversi mesi davanti per cercare di arrivare a una quadratura e non rischiare di arrivare a ridosso alla scadenza.